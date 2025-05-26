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14:55, 26 мая 2025Россия

«Воспитательный процесс». Сослуживцы протащили бойца СВО за трос на машине. Его обвинили в попытке сдаться в плен

Сослуживцы протащили бойца СВО за машиной на тросе за попытку сдаться в плен
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «ДШРГ Русич»

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» опубликовала видео, на котором бойцы подразделения привязали сослуживца за трос к машине и таскали по полю.

Предал боевых товарищей и попытался сдаться в плен хохлам. Воспитательный процесс

ДШРГ «Русич»

Автор видео за кадром называет бойца «дырой», отпуская множество нецензурных ругательств. «Тебе боевых товарищей не жалко? (…) Будет ему урок», — добавляет он. При этом другой участник спецоперации бьет лежащего на земле сослуживца ногами по голове.

Затем его целую минуту таскают по полю привязанным за трос к машине. Слышно, как мужчина неистово кричит. После этого его еще несколько раз ударили ногами по голове. При этом сам боец уверяет, что «никого не кидал».

Имя и фамилия военнослужащего, а также место и дата происшествия не раскрываются.

Кадр: Telegram-канал «ДШРГ Русич»

Члены «Русича» искали человека для жертвоприношения и угрожали депутату

Группа «Русич» уже неоднократно попадала в скандалы. Так, в августе прошлого года депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил в полицию на штурмовую группу. Поводом для подачи жалобы стало сообщение, размещенное в Telegram-канале отряда. Там появилось обращение к подписчикам с просьбой предоставить «подкопченного, крымского татарина или что-то подобное» для проведения человеческого жертвоприношения. Шеремет потребовал удалить публикацию.

«Русич» после этого сообщил о «закрытии задачи», написав: «Стукачи могут идти лесом».

В январе этого года другой депутат ГД Евгений Федоров заявил, что ему угрожал сторонник фашизма из «Русича». До этого Федоров призвал расправиться с российскими неонационалистами, поскольку они угрожают стране как многонациональному государству. В ответ в канале отряда появилось заявление о том, что «русские националисты сами могут зарезать его, как собаку, и им ничего не будет». Депутат считает, что автором угрозы является «конкретный сторонник фашистской идеологии». Он заявил, что намерен выяснить его личность.

Бывший командир «Русича» получил пожизненный срок в Финляндии по обвинению в военных преступлениях на Украине

В марте суд в Финляндии приговорил бывшего командира ДШРГ Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению. Россиянину вынесли приговор по обвинению в военных преступлениях, совершенных на Украине в 2014-2015 годах.

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Тордена задержали в Финляндии по запросу Киева в июле 2023 года, когда он хотел улететь в Ниццу. Украинская сторона считает его виновным в совершении террористических преступлений в Донбассе. Тогда «Русич» участвовал в конфликте на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

Защита россиянина была уверена, что Торден стал объектом политического преследования. При этом в выдаче его Украине Финляндия отказала в 2023 году.

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