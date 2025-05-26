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16:25, 26 мая 2025Забота о себе

Врач назвала признаки повышенного риска рака кожи

Дерматолог Убилова: Загорать не рекомендуется людям с большим числом родинок
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Murat Deniz / Getty Images

Дерматолог Анна Убилова предупредила некоторых людей о повышенном риске развития меланомы. Признаки, при наличии которых нужно загорать с осторожностью, она назвала в беседе с NEWS.ru.

Врач предупредила, что находиться под прямыми солнечными лучами не рекомендуется, если на коже присутствует большое число родинок. Она уточнила, что от солнечных ванн лучше воздержаться при наличии более 50 невусов или родимых пятен.

Убилова также отметила, что повышенный риск развития меланомы имеют люди со светлой кожей, соответствующей фототипу I и II. Кроме того, по ее словам, высокая вероятность развития рака кожи отмечается у людей с онкологическими заболеваниями и у людей, чьи близкие родственники болели раком.

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Еще одной группой риска дерматолог назвала людей, принимающих светочувствительные лекарственные препараты.

Ранее блогерша рассказала о неожиданных последствиях посещения солярия. По ее словам, после очередной процедуры ее лицо покрылось волдырями и ей понадобилась медицинская помощь.

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