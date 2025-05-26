За успехами России в Сумской области разглядели сильное изменение на фронте

Взятие под контроль Владимировки и Беловод Сумской области говорит о наступлении Вооруженных сил (ВС) России на широком участке фронта. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС.
«Освобождение Владимировки и Беловод показывает прежде всего, что наши военнослужащие сейчас продвигаются на довольно-таки широком участке фронта. Дело в том, что сейчас идут активные наступательные действия со стороны Локни и Владимировки, а это ширина фронта более 15 километров», — оценил ситуацию на фронте Марочко.
26 мая ВС России взяли под контроль села Владимировка и Беловоды. Об этом сообщило министерство обороны страны.
Ранее Марочко назвал южно-донецкое направление самым результативным за неделю для российских войск.