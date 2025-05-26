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00:30, 26 мая 2025Из жизни

Загадочный гигантский столб света появился над одной страной

UPI: Гигантский столб света над США объяснили пуском китайской ракеты
Никита Савин
Никита Савин

Фото: FOX 10 Phoenix

Астроном из США объяснил природу гигантского столба света, который появился над несколькими районами страны. Об этом пишет UPI.

Загадочное явление наблюдали множество жителей Аризоны и соседних штатов в пятницу, 16 мая. Сразу же появилось множество гипотез относительно происхождения странного свечения. Высказывались мнения, что это мог быть Стив — явление космической погоды, схожее с полярными сияниями. По другим версиями, это могло быть отражение кристалликов льда в атмосфере или следы метеоритной активности. Некоторые уфологи заявили, что явление связано с деятельностью внеземного разума.

Однако астроном Тони Филлипс заявил, что, скорее всего, жители США наблюдали след от китайской космической ракеты, которая была запущена за час до появления светового столба. Специалист предположил, что американцы могли видеть, как ракета развертывает на орбите спутники.

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