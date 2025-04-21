Моряк ВМС США рассказал о встрече с вылетавшими из глубин океана НЛО

KLAS-TV: Моряк ВМС США рассказал о встрече с загадочными НЛО в океане

Бывший моряк ВМС США, ставший очевидцем появления загадочных неопознанных летающих объектов (НЛО) рядом с кораблем USS Jackson, рассказал об увиденном. Об этом сообщает KLAS-TV.

Алехандро Уиггинс прослужил на американском военном флоте 23 года и находился на боевом корабле Jackson, когда в феврале 2023 года с его борта сняли НЛО, якобы вылетавшие из глубин океана. Уиггинс решил рассказать об этом после того, как видео происшествия опубликовал подкаст Weaponized.

Американский военный заявил, что служил на корабле в качестве специалиста по радарам. Он был на боевом информационном посту, когда на радарах появились странные отметки, и вышел на палубу, чтобы посмотреть на объекты. «Это было нечто, чего я раньше никогда не видел. Я заметил свет на горизонте, он как будто выныривал из воды и поднимался», — рассказал Уиггинс о встрече с НЛО.

Он сразу же вернулся на пост и посмотрел на тепловые датчики. На них были объекты, напоминавшие по форме драже Tic Tac. При этом, по словам Уиггинса, НЛО не оставляли теплового следа, как будто у них не было двигателей. «Мы видели один, потом заметили второй. А когда уменьшили масштаб, то поняли, что там еще два, черт возьми. Всего — четыре», — поделился воспоминаниями моряк.

Все четыре объекта с огромной скоростью улетели на северо-восток. Уиггинс также отметил, что Jackson не сообщил тогда о происшествии, потому что объекты были далеко и не вели себя агрессивно. «Я скептически отношусь к тому, что видел тогда. Может быть, когда мне будет 80 или 90, я узнаю наконец, что это было. И такое станет нормой, как... истребитель-невидимка из Зоны 51. Когда-нибудь все об этом узнают, но я буду уже старым», — подытожил Уиггинс.

В феврале специалисты Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне прокомментировали знаменитый ролик Go Fast («Летит быстро»), на котором запечатлен стремительный НЛО. Эксперты заявили, что огромную скорость объекту приписали из-за оптической иллюзии.