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21:23, 11 апреля 2025Из жизни

Вылетающие из глубин океана НЛО попали на видео

Daily Mail: В США опубликовали кадры с вылетающими из океана НЛО
Никита Савин
Никита Савин

В США опубликовали кадры с якобы вылетающими из глубин океана НЛО. Об этом пишет Daily Mail.

Запись, сделанная моряками ВМС США с борта корабля USS Jackson, оказалась в распоряжении ведущих подкаста Weaponized Джорджа Кнаппа и Джереми Корбелла. На видео попали некие неопознанные объекты, которые, по словам военных, взлетели из-под воды в Тихом океане у берегов Калифорнии. Запись была сделана 15 февраля 2023 года.

Моряки, не раскрывшие своих имен, заявили, что четыре объекта синхронно поднялись из воды, а потом исчезли с радаров. «В тот момент, когда они улетели, я бросился на свой пост и посмотрел на радар, и они как раз пропали. Вот и все, они просто улетели», — рассказал Weaponized оператор боевого информационного поста USS Jackson.

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Он выразил уверенность, что загадочные корабли поддерживали связь друг с другом, так как действовали слаженно. Кроме того, ведущие подкаста заявили, что НЛО не оставляли за собой теплового следа, а следовательно, использовали некий неизвестный двигатель.

Бывший аналитик Минобороны США Марик фон Ренненкампфф сказал, что провел анализ данных о полетах в том районе в момент происшествия и якобы установил, что в воздухе не было ни одного американского самолета. «Не думаю, что это были наши. Есть куда более подходящие места, где мы можем продемонстрировать такую технику ничего не подозревающим морякам», — заявил бывший военный.

Weaponized отмечает, что объекты на видео очень похожи на те, которые участвовали в знаменитом инциденте 2004 года. Тогда рядом авианосцем USS Nimitz удалось снять НЛО, напоминающие по форме драже Tic Tac.

В феврале специалисты Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне прокомментировали знаменитый ролик Go Fast («Летит быстро»), на котором запечатлен стремительный НЛО. Эксперты заявили, что огромную скорость объекту приписали из-за оптической иллюзии.

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