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10:37, 26 мая 2025Спорт

Загитова рассказала о не нравившемся ей костюме

Фигуристка Загитова призналась, что ей не нравился тигриный костюм
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о костюме, который ей не нравился. Она поделилась историей в «Шоу Воли».

Загитова призналась, что ей не нравился тигриный комбинезон к показательной программе «Жрица огня», потому что он был обтягивающий и с полосами поперек. «Девочки меня поймут, когда полоски по всей длине — нога кажется длиннее, а когда поперек — ты выглядишь шире. Мне это безумно не нравилось. Потом я поняла, что у меня в нем потрясающие формы», — заявила фигуристка.

Ранее Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии. Спортсменка заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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