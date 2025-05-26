Загитова рассказала о не нравившемся ей костюме

Фигуристка Загитова призналась, что ей не нравился тигриный костюм

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о костюме, который ей не нравился. Она поделилась историей в «Шоу Воли».

Загитова призналась, что ей не нравился тигриный комбинезон к показательной программе «Жрица огня», потому что он был обтягивающий и с полосами поперек. «Девочки меня поймут, когда полоски по всей длине — нога кажется длиннее, а когда поперек — ты выглядишь шире. Мне это безумно не нравилось. Потом я поняла, что у меня в нем потрясающие формы», — заявила фигуристка.

Ранее Загитова рассказала о своем постыдном удовольствии. Спортсменка заявила, что для расслабления смотрит странные шоу, по типу «Битвы экстрасенсов».

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

