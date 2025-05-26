Дубинский заявил, что Зеленский хочет саботировать подписание меморандума с РФ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский собирается саботировать подписание меморандума с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дубинский сказал, что Зеленский вместе с западными союзниками разработали план по срыву принятия условий меморандума Украиной.

«Зеленскому нужно <…> [вывести русских из себя] так, чтобы они внесли все невыполнимые, с точки зрения Киева, условия в свою версию меморандума — от вывода войск из четырех областей до выборов», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия передаст Украине проект меморандума по урегулированию после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000». Он подчеркнул, что меморандум — вторая часть договоренностей, которые были достигнуты на переговорах сторон 16 мая в Стамбуле.