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13:48, 26 мая 2025Мир

Зеленскому начали искать место на саммите НАТО

Глава МО Нидерландов Брекельманс: Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Глава Министерства обороны (МО) Нидерландов Рубен Брекельманс рассказал, что его страна, принимающая июньский саммит лидеров НАТО, ищет место для украинского лидера Владимира Зеленского на мероприятии. Об этом министр рассказал в программе WNL op Zondag, его слова приводит NRC.

«Мы ищем возможность включить Зеленского и других украинцев в программу», — отметил Брекельманс, добавив, что его страна рада украинскому лидеру на каждой встрече.

Министр обороны Нидерландов добавил, что считает необратимым будущее членство Украины в НАТО, несмотря на заявления со стороны властей США.

При этом издание отмечает, что украинский лидер вряд ли примет участие в саммите НАТО, который пройдет 24 и 25 июня в Гааге.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он также говорил, что вопрос членства Киева в НАТО мог стать причиной конфликта с Россией. Кроме того, глава Белого дома не один раз подчеркивал, что Украина никогда не станет членом альянса.

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