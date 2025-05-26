Зеленскому начали искать место на саммите НАТО

Глава МО Нидерландов Брекельманс: Зеленскому ищут место в программе саммита НАТО

Глава Министерства обороны (МО) Нидерландов Рубен Брекельманс рассказал, что его страна, принимающая июньский саммит лидеров НАТО, ищет место для украинского лидера Владимира Зеленского на мероприятии. Об этом министр рассказал в программе WNL op Zondag, его слова приводит NRC.

«Мы ищем возможность включить Зеленского и других украинцев в программу», — отметил Брекельманс, добавив, что его страна рада украинскому лидеру на каждой встрече.

Министр обороны Нидерландов добавил, что считает необратимым будущее членство Украины в НАТО, несмотря на заявления со стороны властей США.

При этом издание отмечает, что украинский лидер вряд ли примет участие в саммите НАТО, который пройдет 24 и 25 июня в Гааге.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против членства Украины в Североатлантическом альянсе. Он также говорил, что вопрос членства Киева в НАТО мог стать причиной конфликта с Россией. Кроме того, глава Белого дома не один раз подчеркивал, что Украина никогда не станет членом альянса.