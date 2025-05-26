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20:46, 26 мая 2025Ценности

Женщины возмутились пошлым дизайном трусов популярного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Boux Avenue

Покупательницы сети возмутились чрезмерно откровенным дизайном нижнего белья популярного бренда. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о кружевных трусах модели Brianna марки Boux Avenueс с оголяющим ягодицы вырезом. Стоимость белья варьируется от 3 до 9 фунтов стерлингов (от 322 до 967 рублей) в зависимости от цвета. Одна из клиенток бренда возмутилась слишком пошлым дизайном трусов в соцсетях, после чего ее пост стал вирусным.

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Другие пользовательницы сети поддержали мнение женщины, о чем написали под ее публикацией. «Для кого это сексуально?», «В чем смысл?», «Просто ужас», «Кошмарный дизайн», — высказывались комментаторы.

Ранее в мае звездам запретили появляться в «голых» нарядах на Каннском кинофестивале. Организаторы указали, что в связи с этим вынуждены были ввести новые правила относительно дресс-кода. «Из соображений приличия нагота запрещена как на красной дорожке, так и в любой другой зоне фестиваля. Команды, встречающие гостей, будут обязаны запретить доступ на красную дорожку любому, кто не соблюдает эти правила», — говорилось в заявлении.

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