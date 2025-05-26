РИА Новости: Фотограф США и канадский блогер незаконно посещали Курскую область

Американский фотограф Дэвид Гуттенфельдер и канадский блогер Брэндон Митчел незаконно приезжали в Курскую область до того, как Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили регион от украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Гуттенфельдер посещал Курскую область как журналист с украинской стороны и размещал свои кадры с указанием «NYTimes». На фотографиях изображены разрушенные дома в Судже, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также военные.

В свою очередь, Митчел приезжал в Судже, откуда публиковал фото и видео в своем блоге. Он также участвовал в сборах средств для помощи украинским подразделениям, участвовавшим в нападении на Курскую область.

21 мая врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что вся территория региона освобождена от ВСУ.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Силы противника были выдавлены с территории региона за линию государственной границы. Однако украинские военные не оставляли попыток вновь прорваться в российское приграничье.