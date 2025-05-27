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01:00, 27 мая 2025Ценности

54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в полупрозрачном наряде

Мария Винар

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась видео, в котором продемонстрировала свой образ для полуфинала шоу Britain's Got Talent. Так, она предстала перед камерой в платье, состоявшем из черного боди и полупрозрачной объемной юбки со шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что низ изделия украшен сияющими пайетками.

Кроме того, телезвезда подобрала к своему образу открытые туфли с черными завязками. Также она уложила волосы в пышную прическу и сделала макияж с акцентом на smoky eyes и нюдовую помаду.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден снялась в купальнике на яхте.

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