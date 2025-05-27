Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

Арестованный бывший адвокат Пашаев попросил отправить его на СВО

Арестованный по обвинению в мошенничестве бывший адвокат Эльман Пашаев попросился в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, суд в Донецке приступит к рассмотрению его дела во вторник, 27 мая. Отмечается, что защита Пашаева уже подготовила соответствующее ходатайство.

Ранее Московская городская военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пашаева. По версии следствия, с января по май 2024 года обвиняемый получил от Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за содействие в освобождении его и супруги Елены Блиновской от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.