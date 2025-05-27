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17:22, 27 мая 2025Мир

Большинство немцев оказались недовольны новым канцлером

Tagesspiegel: 52 % жителей Германии оказались недовольны новым канцлером Мерцем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Большинство граждан Германии оказались недовольны работой нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом со ссылкой на данные социологического исследования Forsa Institute сообщает газета Der Tagesspiegel.

Так, недовольство деятельностью немецкого политика выразили 52 процента участников опроса. При этом 38 процентов респондентов выразили удовлетворение, а 10 процентов — отказались давать оценку работе Мерца на этом посту.

В апреле немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые догнала возглавляемую Мерцем фракцию Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по популярности.

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