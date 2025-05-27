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21:36, 27 мая 2025Моя страна

Бpижит Бapдo пoмoжeт стерилизовать бурятских coбaк и кoшeк

Французский фонд Брижит Бардо проведет массовую стерилизацию животных в Бурятии
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Французский фонд Брижит Бардо совместно с ветеринарами Бурятии организует бесплатную стерилизацию бездомных животных. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ветеринарии сообщает Arigus.tv.

Акция пройдет в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах с участием международных волонтеров. Специалисты фонда, имеющие опыт подобных операций в разных странах, помогут провести массовую стерилизацию собак и кошек по ускоренной методике — всего за десять минут на одно животное с минимальным разрезом.

«Это самый гуманный и эффективный способ решения проблемы бездомных животных, — отмечают в фонде. — В августе 2022 года мы вместе с немецкой организацией Tierschutz уже стерилизовали 600 собак в бурятских приютах».

Владельцы домашних питомцев также смогут в рамках акции бесплатно простерилизовать, чипировать и зарегистрировать своих животных. Для этого достаточно прийти в один из мобильных ветеринарных пунктов без предварительной записи. По подсчетам организаторов, один специалист сможет прооперировать до 30 животных в день.

Программа реализуется при поддержке местных властей и зоозащитных организаций Бурятии, где проблема бездомных животных остается актуальной. Подобные массовые стерилизации уже доказали свою эффективность в других регионах России.

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