Бывший заммэра российского города попал под суд по коррупционной статье

На Урале экс-замглавы Дегтярска Солдатову грозит почти 8 лет колонии за взятку

На Урале экс-замглавы Дегтярска Виктору Солдатову грозит почти восемь лет лишения свободы по коррупционной статье. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на прокуратуру.

По данным Ura.Ru, прокурор попросил суд отправить бывшего чиновника в колонию строгого режима на семь лет и восемь месяцев, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, которую он передал экс-главе города Вадиму Пильникову от Саррафа Мамедова — хозяина строительной компании «Жилые кварталы». Кроме того, гособвинитель попросил суд о запрете фигуранту занимать посты сроком на пять лет.

По данным агентства, в качестве своего вознаграждения Солдатов попросил у Мамедова 1,7 миллиона рублей.

Солдатову вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он передал Пильникову крупную взятку, которая предназначались за подписание документов, разрешающих ввод жилого дома в эксплуатацию. 6 февраля экс-заммэра Дегтярска был арестован.

