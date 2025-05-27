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15:09, 27 мая 2025Силовые структуры

Бывший заммэра российского города попал под суд по коррупционной статье

На Урале экс-замглавы Дегтярска Солдатову грозит почти 8 лет колонии за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вадим Пильников

Вадим Пильников. Кадр: Илья Фаизов / YouTube

На Урале экс-замглавы Дегтярска Виктору Солдатову грозит почти восемь лет лишения свободы по коррупционной статье. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на прокуратуру.

По данным Ura.Ru, прокурор попросил суд отправить бывшего чиновника в колонию строгого режима на семь лет и восемь месяцев, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, которую он передал экс-главе города Вадиму Пильникову от Саррафа Мамедова — хозяина строительной компании «Жилые кварталы». Кроме того, гособвинитель попросил суд о запрете фигуранту занимать посты сроком на пять лет.

По данным агентства, в качестве своего вознаграждения Солдатов попросил у Мамедова 1,7 миллиона рублей.

Солдатову вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, он передал Пильникову крупную взятку, которая предназначались за подписание документов, разрешающих ввод жилого дома в эксплуатацию. 6 февраля экс-заммэра Дегтярска был арестован.

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