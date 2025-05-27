Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле выросло

Sky News: Почти 50 человек пострадали при наезде машины на толпу в Ливерпуле

Почти пятьдесят человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре Ливерпуля. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, передает Sky News.

Он уточнил, что после происшествия в больницу были доставлены 27 человек, в том числе четыре ребенка. Двое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, получили серьезные травмы. Еще 20 людям медики оказали помощь на месте.

В понедельник, 26 мая, автомобиль, за рулем которого был 53-летний британец, намеренно протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали победу клуба в чемпионате Англии. Мужчину задержали.