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04:16, 27 мая 2025Мир

Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле выросло

Sky News: Почти 50 человек пострадали при наезде машины на толпу в Ливерпуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lee Smith / Reuters

Почти пятьдесят человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в центре Ливерпуля. Об этом сообщил представитель службы скорой помощи северо-запада Англии Дейв Китчин, передает Sky News.

Он уточнил, что после происшествия в больницу были доставлены 27 человек, в том числе четыре ребенка. Двое пострадавших, среди которых один несовершеннолетний, получили серьезные травмы. Еще 20 людям медики оказали помощь на месте.

В понедельник, 26 мая, автомобиль, за рулем которого был 53-летний британец, намеренно протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали победу клуба в чемпионате Англии. Мужчину задержали.

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