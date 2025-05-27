Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:31, 27 мая 2025Силовые структуры

В России завели дело на бывшего советника главы Дзержинска за злоупотреблении полномочиями

В Нижегородской области возбудили дело против экс-советника главы Дзержинска
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Нижегородской области возбудили дело на бывшего советника главы Дзержинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, бывший советник главы администрации города Дзержинска и директор муниципального учреждения по перевозке пассажиров в 2021 году нарушили законодательство в сфере закупок для муниципальных нужд. Они знали о плохом финансовом состоянии компании, но за счет ее средств организовали возведение металлоконструкций для третьих лиц. В результате их действий муниципальному учреждению был причинен ущерб на сумму 500 тысяч рублей.

Их противоправные действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ и следователи СК. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что российскую чиновницу осудили за миллионную коррупцию при ремонте колодцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл причину пропажи картошки из Белоруссии

    Во Франции прокомментировали решение Мерца по оружию для Украины

    Россияне заинтересовались сельской жизнью на Кавказе

    На Западе высказались об отношении США к меморандуму по Украине

    В России завели дело на бывшего советника главы Дзержинска за злоупотреблении полномочиями

    В России выяснили скорость продажи авто в разных регионах

    Российских школьников научат кататься на электросамокате

    Людям с повышенным газообразованием посоветовали исключить из рациона три продукта

    Раскрыто значение взятия под контроль Старой Николаевки

    Путин поделился воспоминанием об отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости