В России завели дело на бывшего советника главы Дзержинска за злоупотреблении полномочиями

В Нижегородской области возбудили дело против экс-советника главы Дзержинска

В Нижегородской области возбудили дело на бывшего советника главы Дзержинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, бывший советник главы администрации города Дзержинска и директор муниципального учреждения по перевозке пассажиров в 2021 году нарушили законодательство в сфере закупок для муниципальных нужд. Они знали о плохом финансовом состоянии компании, но за счет ее средств организовали возведение металлоконструкций для третьих лиц. В результате их действий муниципальному учреждению был причинен ущерб на сумму 500 тысяч рублей.

Их противоправные действия выявили и пресекли сотрудники ФСБ и следователи СК. Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что российскую чиновницу осудили за миллионную коррупцию при ремонте колодцев.