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22:20, 27 мая 2025Ценности

Дженнифер Лопес обнажила ягодицы на публике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в откровенном наряде появилась на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

55-летняя звезда посетила церемонию вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе. Для мероприятия она выбрала облегающий темно-синий комбинезон в пайетках. При этом данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким вырезом, который обнажал спину артистки и часть ягодиц.

В то же время исполнительница надела туфли на высоких каблуках, распустила гладко уложенные волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ранее в мае Дженнифер Лопес случайно оголила грудь на красной дорожке из-за выреза на платье.

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