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06:00, 27 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о сражениях с элитными частями ВСУ

Боец ЧВК «Вагнер» Пикачу: Бои в Бахмуте показали, что мы круче элиты ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» показали превосходство над элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали штурмовик-разведчик ЧВК «Вагнер» с позывным Ока и наводчик-оператор танка Т-80 с позывным Пикачу.

Главное — это результат. А результат показал, что наши ребята покруче любой элиты

Пикачунаводчик-оператор танка ЧВК «Вагнер»

Ока рассказал о столкновениях российских штурмовиков с частями сил специальных операций (ССО) ВСУ и бойцами «Айдара» (организация признана террористической и запрещена в России). Он подчеркнул, что украинские спецназовцы значительно превосходили по подготовке обычных мобилизованных. По его словам, бойцы ССО ВСУ действовали дерзко и нагло, но не смогли сдержать напор ЧВК «Вагнер».

Ранее Вооруженные силы России уничтожили на границе с Днепропетровской областью элитное подразделение ВСУ. По словам источника, в результате российской атаки было ликвидировано как минимум 10 украинских военнослужащих.

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