Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:56, 27 мая 2025Мир

ФБР возобновит появления кокаина в Белом доме при Байдене

ФБР возобновит расследование появления кокаина в Белом доме при Джо Байдене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) возобновит расследование в связи с обнаружением кокаина в Белом доме в 2023 году во время президентского срока Джо Байдена. Об этом сообщил замдиректор организации Дэн Бонгино в соцсети X.

Он пояснил, что совместно с главой ФБР оценил ряд случаев потенциальной коррупции в государственных органах, привлекшим общественный интерес. «Мы приняли решение либо возобновить расследование, либо привлечь дополнительные ресурсы и следственное внимание к этим делам», — рассказал он.

В 2023 году The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Тогда букмекеры из панамской конторы сочли сына американского лидера Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с веществом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вынудили и пытаются сделать виноватыми». Путин высказался о конфликте на Украине и начале СВО

    В США раскритиковали заявления о слабости России

    Charlie Hebdo подал в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

    Еще в трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

    В России могут увеличить штраф для родителей

    Названа главная задача российских военных в Харьковской области

    В России рассказали о судьбе вернувшихся из плена военных

    Телеведущая не смогла произнести слово секс в эфире

    Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о сражениях с элитными частями ВСУ

    ФБР возобновит появления кокаина в Белом доме при Байдене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости