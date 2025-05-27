ФБР возобновит появления кокаина в Белом доме при Байдене

ФБР возобновит расследование появления кокаина в Белом доме при Джо Байдене

Федеральное бюро расследований (ФБР) возобновит расследование в связи с обнаружением кокаина в Белом доме в 2023 году во время президентского срока Джо Байдена. Об этом сообщил замдиректор организации Дэн Бонгино в соцсети X.

Он пояснил, что совместно с главой ФБР оценил ряд случаев потенциальной коррупции в государственных органах, привлекшим общественный интерес. «Мы приняли решение либо возобновить расследование, либо привлечь дополнительные ресурсы и следственное внимание к этим делам», — рассказал он.

В 2023 году The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Тогда букмекеры из панамской конторы сочли сына американского лидера Хантера Байдена наиболее вероятным владельцем пакета с веществом.