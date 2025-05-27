Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

В США годовалую девочку спасли после двух укусов гремучей змеи

В штате Аризона, США, годовалой девочке понадобилось 30 ампул противоядия, чтобы пережить нападение гремучей змеи. Об этом сообщает KPNX.

Жаклин Рид рассказала, что рептилия укусила ее дочь по имени Кара во время прогулки. Стоило женщине отойти выбросить мусор, как на девочку набросилась гремучая змея. По словам Жаклин, она услышала плач Кары, а потом увидела на ее ноге следы от двух укусов и ядовитую змею рядом. «Я была в ужасе», — вспоминает мать.

Женщина тут же привезла Кару в отделение неотложной помощи, откуда ее по воздуху доставили в детскую больницу. Нога девочки почернела, она не могла дышать самостоятельно. Врачам пришлось ввести ребенку 30 ампул противоядия. Вскоре пациентка смогла дышать без специальной трубки и начала шевелить пальцами на раненой ноге.

Еще неизвестно, вернет ли девочка себе полный контроль над укушенной ногой. Жаклин призналась, что в любом случае счастлива, что Кару удалось спасти. Она назвала ее ангелом семьи.

Гремучие змеи обитают в Америке преимущественно в пустынях, степях и лесах. Их характерная особенность — «погремушка» на хвосте из кератиновых сегментов, создающая трещащий звук при угрозе, а также термочувствительные ямки на голове, помогающие обнаруживать добычу. Яд гремучих змей смертелен, тем не менее их жертв можно спасти, если вовремя ввести антидот.

Ранее сообщалось, что 55-летнюю жительницу США укусила гремучая змея. Она провела два дня в реанимации и получила две дозы противоядия, прежде чем вернуться домой.

