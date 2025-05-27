Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:56, 27 мая 2025Из жизни

Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

В США годовалую девочку спасли после двух укусов гремучей змеи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Harris Motion Photo / Shutterstock / Fotodom  

В штате Аризона, США, годовалой девочке понадобилось 30 ампул противоядия, чтобы пережить нападение гремучей змеи. Об этом сообщает KPNX.

Жаклин Рид рассказала, что рептилия укусила ее дочь по имени Кара во время прогулки. Стоило женщине отойти выбросить мусор, как на девочку набросилась гремучая змея. По словам Жаклин, она услышала плач Кары, а потом увидела на ее ноге следы от двух укусов и ядовитую змею рядом. «Я была в ужасе», — вспоминает мать.

Женщина тут же привезла Кару в отделение неотложной помощи, откуда ее по воздуху доставили в детскую больницу. Нога девочки почернела, она не могла дышать самостоятельно. Врачам пришлось ввести ребенку 30 ампул противоядия. Вскоре пациентка смогла дышать без специальной трубки и начала шевелить пальцами на раненой ноге.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Еще неизвестно, вернет ли девочка себе полный контроль над укушенной ногой. Жаклин призналась, что в любом случае счастлива, что Кару удалось спасти. Она назвала ее ангелом семьи.

Гремучие змеи обитают в Америке преимущественно в пустынях, степях и лесах. Их характерная особенность — «погремушка» на хвосте из кератиновых сегментов, создающая трещащий звук при угрозе, а также термочувствительные ямки на голове, помогающие обнаруживать добычу. Яд гремучих змей смертелен, тем не менее их жертв можно спасти, если вовремя ввести антидот.

Ранее сообщалось, что 55-летнюю жительницу США укусила гремучая змея. Она провела два дня в реанимации и получила две дозы противоядия, прежде чем вернуться домой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    В Гренландии заговорили о получении помощи от Китая

    В России заявили о пресмыкавшихся перед ВСУ предателях среди жителей Курской области

    Летевший в Сочи самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном

    В России девятилетний мальчик поджег мемориал героям Великой Отечественной войны

    Россиянка оставила коляску с восьмимесячной дочерью возле двери соседей ради пива

    Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

    Звезда «Эйфории» в ультракороткой юбке прокатилась на велосипеде

    Касаткина рассказала о сложностях из-за смены гражданства

    Россиянин поймал гигантского карпа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости