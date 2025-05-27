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17:13, 27 мая 2025Силовые структуры

Гражданин Казахстана заключил контракт с Минобороны России, купил мотоцикл и сбежал

Суд Магнитогорска дал 6 лет гражданину Казахстана за дезертирство из части МО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы гражданина Казахстана Сергея Соколова за дезертирство из воинской части Ростовской области после заключения контракта на службу с Минобороны России. Об этом сообщает «Газета.ru».

Из материалов уголовного дела следует, что мужчина в сентябре 2024 года подписал контракт с российским военным ведомством, после чего получил положенные выплаты. 1 октября того же года Соколов не явился из увольнения в расположение части в установленный срок. Вместо этого он приобрел мотоцикл и погнал на нем в сторону границы. Добравшись до приграничной зоны в Варненском районе Челябинской области, 15 октября 2024 года он попался сотрудникам Пограничного управления ФСБ России при попытке незаконно выехать в Казахстан.

Издание отмечает, что на родине Соколову грозить наказание за наемничество, помимо срока его могут лишить еще и гражданства.

Ранее сообщалось, что десять бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны, сбежали с военного полигона под Ростовом, где проходили подготовку и ожидали дальнейшей отправки в зону специальной военной операции (СВО). Позже шестерых поймали.

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