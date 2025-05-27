Грузия задержала укравшего криптовалюту олигарха

Грузия задержала олигарха Бачиашвили, укравшего криптовалюту у Иванишвили

Служба государственной безопасности Грузии задержала олигарха Георгия Бачиашвили, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола. Об этом ведомство рассказало в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бачиашвили был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы за кражу криптовалюты у бывшего премьер-министра страны, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Ведомство рассказало, что узнало о местонахождении бизнесмена из анонимного источника. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Это грозит ему дополнительным сроком от 3 до 5 лет тюремного заключения.

Ранее глава правящей партии Грузии «Грузинскоая мечта» Ираклий Гарибашвили заявил об уходе из движения. Он поблагодарил своих коллег и Иванишвили за работу.