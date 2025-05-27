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07:37, 27 мая 2025Россия

Губернатор описал разрушения во Владимирской области после атаки ВСУ

Владимирский губернатор Авдеев: При атаке ВСУ повреждены здания в промзоне
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Владимирскую область в промзоне города Муром есть повреждения. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Авдеев в Telegram-канале.

«По данным на этот час, в результате атаки БПЛА пострадавших нет, повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Подразделением МЧС ликвидировано незначительное возгорание растительности», — написал Авдеев.

Он не уточнил, сколько конкретно беспилотников перехватили над Муромом. Известно, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Согласно информации Минобороны России, над Владимирской областью в ночь на 27 мая перехватили семь летательных аппаратов. Всего за ночь силы ПВО сбили 99 беспилотников над 12 регионами России. Под удар также попали Белгородская, Воронежская, Калужская, Тульская, Ростовская и Липецкая области.

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