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04:02, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий удивился особенностям анатомии свиней

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dennis Van Tine / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Бывший ведущий популярного британского шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон удивился, что у свиней бывает клитор. На это обратило внимание издание Metro.

В одном из выпусков шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm), где телеведущий пытается освоить фермерское хозяйство вместе со своей девушкой Лизой Хозан, его помощница Гарриет Коуэн рассказала ему об особенностях анатомии свиней.

Гарриет объяснила, что у свиней есть клитор. Озадаченный Кларксон признался, что не знал об этом факте в свои 63 года. Хоган в ответ с юмором отметила, что он не очень разбирается и в женской анатомии, поскольку не может его найти в принципе. «Ты не знаешь, как выглядит клитор? Ты что, никогда его не видел?» — поиронизировала Хоган.

Ранее сообщалось, что Джереми Кларксон задумался о смене профессии после того, как принял роды у животных. По словам Кларксона, после того, как он самостоятельно принял роды у двух коров, которые живут на его ферме в Оксфордшире, он осознал, что его истинное призвание заключается в роли акушера для парнокопытных.

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