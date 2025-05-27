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17:57, 27 мая 2025Мир

Кремль заявил о хрупкости мирного процесса по Украине

Песков заявил, что мирный процесс по Украине пока находится в хрупком состоянии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине пока еще находится в хрупком состоянии. С таким заявлением в комментарии журналисту Павлу Зарубину выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующий отрывок интервью доступен в Telegram-канале репортера.

По словам представителя Кремля, решение канцлера Германии Фридриха Мерца снять для Киева ограничения на дальность применения немецкого оружия угрожает мирному процессу и «самым решительным образом диссонирует» с ним.

«Если это соответствует действительности, если это действительно так, то это чрезвычайно опасное решение. Это буквально сразу несколько шагов в сторону дополнительной конфронтации», — подчеркнул спикер.

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что немецкий канцлер фактически разрешил поставку дальнобойных ракет Taurus на Украину.

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