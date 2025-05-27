В бундестаге заявили о фактическом разрешении поставок ракет Taurus Украине

Депутат бундестага Котре: Канцлер Мерц фактически разрешил поставку Taurus ВСУ

Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически разрешил поставку дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), сняв ограничения на дальность применения немецкого оружия Киевом. С таким заявлением выступил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, его цитирует РИА Новости.

«Это, безусловно, следует понимать так, что снятие ограничения по дальности включает в себя и Taurus. Немецкая политика снова и снова шла на уступки: сначала требования украинцев отвергались, а затем — с задержкой — все же удовлетворялись», — констатировал парламентарий.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники в Берлине написала, что вопрос поставок Taurus ВСУ не будет решен после визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию.