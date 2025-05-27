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19:42, 27 мая 2025Мир

МИД Швейцарии ответил на вопрос о возможной встрече по Украине в Женеве

В МИД Швейцарии не стали комментировать возможную встречу по Украине в Женеве
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

В МИД Швейцарии не стали комментировать возможную встречу по Украине в Женеве, о которой ранее заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Об этом сообщает ТАСС.

«МИД не комментирует эти заявления. Швейцария по-прежнему готова предложить свои добрые услуги. МИД поддерживает контакты на различных уровнях со всеми вовлеченными сторонами», — ответили в пресс-службе ведомства.

Ранее Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что президент России Владимир Путин может провести саммит со своим американским коллегой Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Женеве. Он добавил, что Соединенные Штаты также предлагают Ватикан в качестве возможной альтернативной площадки для переговоров.

Первый раунд мирных переговоров России и Украины состоялся 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились обменяться пленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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