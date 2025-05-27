Москвичам назвали время ухода субтропических ночей

Синоптик Позднякова: Субтропические ночи в столице закончатся 2-3 июня

Субтропические ночи в столице закончатся уже 2-3 июня, рассказала «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что в этот период столбики термометров в дневные и ночные часы не сильно контрастируют между собой. Ночью температура воздуха может колебаться около плюс 20 градусов, нет дождей, низкая влажность. Такая погода является редкостью для широты, в которой находится Москва, она редко наблюдается даже в середине июля. Для столицы более привычная температура воздуха в ночные часы составляет около плюс 10 градусов, даже если днем столбики термометров поднимаются до отметки плюс 30 градусов.

Однако в первые дни лета ночью температура будет достигать только плюс 11-12 градусов, на этом субтропические ночи закончатся. Однако как долго продержится прохлада, неизвестно.

О наступлении в столице субтропических ночей ранее заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В ночь на 27 мая Москва поставила очередной температурный рекорд. Столбики термометров в городе держались выше отметки плюс 19,2 градуса — обычно такая погода характерна для ночей в Сочи.