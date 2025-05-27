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17:41, 27 мая 2025СпортЭксклюзив

Мостовой высказался о будущем «Краснодара» после чемпионства

Экс-футболист Мостовой: «Краснодар» поборется за чемпионство в следующем году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» имеет шансы снова стать чемпионом России в следующем сезоне, но основным фаворитом остается петербургский «Зенит», считает экс-футболист и футбольный эксперт Александр Мостовой. О будущем чемпионов России он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«"Краснодар" в последние годы сделал то, чего раньше не делал — стал покупать иностранцев. (…) Сейчас мы видим, что в составе девять иностранцев, и они наконец-то взяли чемпионство», — сказал Мостовой.

Мостовой напомнил, что «Краснодар» не поднимался высоко в турнирной таблице, пока делал ставку на собственных воспитанников. По его мнению, в следующем году интрига российского чемпионата будет на том же уровне.

При этом основным фаворитом на следующий сезон экс-футболист назвал «Зенит».

Футбольный эксперт также отметил, что уход из клуба нападающего Федора Смолова, полузащитника Юрия Газинского и вратаря Юрия Дюпина не окажет серьезного влияния на игру «Краснодара».

Ранее об уходе Смолова, Дюпина и Газинского сообщили в клубе.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

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