На Западе обратились с призывом к НАТО из-за конфликта на Украине

Дизен: НАТО является участником конфликта на Украине и должна его прекратить

НАТО является участником конфликта на Украине и должна его прекратить. С таким призывом к Североатлантическому альянсу обратился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на странице в соцсети Х.

«США и НАТО являются участниками конфликта, а не посредниками. Прекратите войну!» — заявил спикер.

По его словам, расширение военно-политического блока на восток спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и конфликт на Украине. Дизен призвал НАТО прекратить это, а не делать вид, что Киев должен сам отказаться от вступления в Альянс.

Ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский пропустит следующий саммит стран НАТО в июне из-за непростых отношений с США. По его мнению, если недовольство американского президента Дональда Трампа Зеленским будет нарастать, то возможен ультиматум: на мероприятии будет или глава Белого дома, или украинский политик.