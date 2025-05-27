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11:07, 27 мая 2025Мир

На Западе предрекли ядерный конфликт из-за решения Мерца по Украине

Рар: Слова Мерца об отмене ограничений могут привести к ядерному конфликту
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальнобойность ракет, которые Запад передает Украине, могут привести к ядерному конфликту. Об этом написал немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту», — говорится в публикации.

Рар также предположил, что канцлеру Германии удалось договориться с президентом США Дональдом Трампом, еще недавно выступающим против антироссийских санкций и усиления военной поддержки Киева, о переходе Вашингтона на более жесткие позиции.

Ранее Мерц объявил о снятии Германией ограничений по дальности с военных поставок Украине. По его словам, вместе с Германией ограничения по дальности с военных поставок Украине сняли Великобритания, Франция и США.

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