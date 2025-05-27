Аналитик Кошкович: Германия хочет продолжения войны на Украине

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о нескором окончании украинского конфликта говорит о стремлении Германии к его продолжению. Об этом заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Берлин хочет войны», — написал он в ответ на пост, в котором приводится высказывание Мерца.

В своем заявлении немецкий канцлер отметил, что войны, как правило, заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон, а в украинском конфликте этого, по его словам, не произойдет еще долго. Он добавил, что союзникам Украины необходимо готовиться к продолжению боевых действий на протяжении очень длительного времени.

Ранее Мерц объявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Он отметил, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.