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16:05, 27 мая 2025Мир

На Западе прокомментировали заявление Мерца по Украине

Аналитик Кошкович: Германия хочет продолжения войны на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о нескором окончании украинского конфликта говорит о стремлении Германии к его продолжению. Об этом заявил в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Берлин хочет войны», — написал он в ответ на пост, в котором приводится высказывание Мерца.

В своем заявлении немецкий канцлер отметил, что войны, как правило, заканчиваются из-за экономического и военного истощения одной или обеих сторон, а в украинском конфликте этого, по его словам, не произойдет еще долго. Он добавил, что союзникам Украины необходимо готовиться к продолжению боевых действий на протяжении очень длительного времени.

Ранее Мерц объявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Он отметил, что это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

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