На Западе раскрыли несбывшийся прогноз о России

MWM: Россия успешно расширила военное производство несмотря на западные прогнозы

Несмотря на прогнозы западных аналитиков, звучавшие в начале конфликта на Украине, Россия расширила военное производство. О несбывшихся предположениях рассказал американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В издании отметили, что ранее британская газета Financial Times (FT) указала на успехи России в военном производстве. «Российской промышленности удалось значительно расширить производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет. (...) Теперь Россия производит ракеты и дроны быстрее, чем расходует их», — привели в журнале выдержки из материала FT.

Как подчеркнули в MWM, хотя в 2022 году западные аналитики придерживались прогнозов о том, что у России не получится удовлетворить потребности в производстве сложных ракет, сообщения о значительных успехах страны в расширении производства начали появляться уже в следующем году и с тех пор продолжают расти.

Ранее британское издание The Economist заявило, что Российская армия сможет атаковать Украину с применением тысячи дронов. Уточнялось, что Россия планирует увеличить производство беспилотников.

Перед этим в Financial Times сообщили об ослабевании морального духа бойцов Вооруженных сил Украины. Среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования, указали в газете.