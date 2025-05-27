На Западе раскрыли план ЕС в отношении России

Меркурис: ЕС хочет добиться поддержки США в вопросе антироссийских санкций

Страны Европейского союза (ЕС) хотят добиться поддержки США в вопросе ограничительных мер против России. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«У европейцев нет иного плана? Как продолжать делать то же самое и ожидать иного результата (...) Они пытаются добиться поддержки США в этом вопросе [санкций в отношении России]», — сказал он.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп вряд ли находится «в восторге» от этой идеи. Он отметил, что даже если антироссийские ограничения будут введены, это не будет иметь абсолютно никакого значения. Аналитик подчеркнул, что и американский лидер наверняка понимает, что эти меры будут контрпродуктивными.

Ранее стало известно, что переговоры США и ЕС по вопросу борьбы с обходом антироссийских санкций провалились. Утверждается, что с приходом Трампа на пост президента США сотрудничество в вопросе санкций «утратило импульс» даже в рамках G7.