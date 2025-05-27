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15:34, 27 мая 2025Мир

На Западе высказались об отношении США к меморандуму по Украине

Профессор Малинен: США должны серьезно отнестись к меморандуму по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: EUROMORE

США следует ответственно подойти к меморандуму по урегулированию конфликта на Украине, который готовит Россия. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я искренне надеюсь, что администрация президента США Дональда Трампа со всей серьезностью отнесется к меморандуму о прекращении конфликта на Украине, который готовит Кремль», — написал он.

По словам профессора, Вашингтон не вправе диктовать условия мира. Он отметил, что Белый дом может либо поспособствовать ему, либо препятствовать.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия передаст Украине проект меморандума по урегулированию после завершения обмена пленными в формате «1000 на 1000». Он подчеркнул, что сейчас ведется активная работа над документом.

ЖЗЛ
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