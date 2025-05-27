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10:33, 27 мая 2025Забота о себе

Назван неочевидный продукт для быстрого похудения

Диетолог Джозеф: Попкорн надолго утоляет голод и помогает похудеть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Франклин Джозеф рассказал, что некоторые продукты надолго угнетают чувство голода и таким образом способствуют быстрому похудению. Неочевидный продукт, обладающий таким эффектом, он назвал Daily Mirror.

По словам Джозефа, попкорн надолго обеспечивает ощущение сытости, при этом почти не содержат калорий. Единственное условие — нужно выбирать угощение без масла и сахара.

Диетолог добавил, что также хорошо утоляют голод и помогают похудеть хрустящие сырые овощи, такие как сельдерей, огурцы и морковь. «Секрет в том, что у них большой объем и малое содержание калорий», — объяснил он.

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Также Джозеф отметил, что чувство сытости остается надолго после употребления яиц, овсянки, чечевицы и фасоли. «Бобовые отлично подходят для ужина в конце дня. Им требуется больше времени, чтобы перевариться, растянуть желудок и вызвать выработку естественных гормонов сытости в организме, но и эффект будет продолжительным», — заключил он.

Ранее детский эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина предостерегла некоторых от употребления черешни. Прежде всего она посоветовала с осторожностью есть эту ягоду при проблемах с желчным пузырем.

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