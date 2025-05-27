Президент России Путин в ходе набсовета РСВ заявил, что не считает себя киборгом

Президент России Владимир Путин отказался считать себя киборгом. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По заявлению главы государства, этим словом его однажды назвал близкий человек. Путин не уточнил, в каком контексте его сравнили с живым организмом, имеющим механические компоненты, однако сообщил, что эти слова были ему неприятны.

«Один достаточно близкий человек мне сказал: "Ты киборг". Это не очень приятно — чувствовать себя киборгом», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом».