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15:13, 27 мая 2025Россия

Путин отказался считать себя киборгом

Президент России Путин в ходе набсовета РСВ заявил, что не считает себя киборгом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отказался считать себя киборгом. С таким заявлением российский лидер выступил в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По заявлению главы государства, этим словом его однажды назвал близкий человек. Путин не уточнил, в каком контексте его сравнили с живым организмом, имеющим механические компоненты, однако сообщил, что эти слова были ему неприятны.

«Один достаточно близкий человек мне сказал: "Ты киборг". Это не очень приятно — чувствовать себя киборгом», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным назвал его «приятным джентльменом».

ЖЗЛ
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