Обнаружен неожиданный фактор риска развития рака у женщин

Front Public Health: Глобальное потепление связали с риском развития рака

Повышение средней температуры воздуха может быть связано с увеличением риска женских онкологических заболеваний. Исследование, опубликованное в Frontiers in Public Health, показало, что даже небольшой рост температуры коррелирует с увеличением заболеваемости и смертности от рака молочной железы, яичников, матки и шейки матки. Особенно высокие показатели отмечены в странах с экстремально жарким климатом.

Ученые проанализировали данные за 1998–2019 годы из 17 стран Ближнего Востока и Северной Африки, включая Катар, Иорданию и Саудовскую Аравию. На каждые дополнительные 1 °C приходилось до 280 новых случаев заболеваний и до 332 смертей на 100 000 человек. Наибольший рост показателей зафиксирован для рака яичников, наименьший — для рака шейки матки.

Авторы считают, что потепление влияет на риск через несколько механизмов: ухудшение качества воздуха, рост концентрации канцерогенов, нарушение работы систем здравоохранения и изменение биологических процессов. Особенно уязвимыми оказываются женщины из социально незащищенных групп, которым труднее получить раннюю диагностику и лечение.

Исследователи подчеркивают, что выявленная связь требует дополнительных проверок, но уже сейчас указывает на необходимость включения климатических факторов в систему онкологической профилактики.

Ранее ученые рассказали, что питание может играть ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Особенно высокую защиту обеспечивает рацион с преобладанием клетчатки, овощей и цельнозерновых продуктов, тогда как красное мясо и алкоголь увеличивают риск рака, в том числе рака груди и кишечника.