В Минприроды захотели запретить упаковку для еды из полистирола

В Минприроды планируют ввести запрет на упаковку для яиц из полистирола

В Минприроды захотели ограничить потребление полистирола в пищевой промышленности. О подобных планах агентству ТАСС рассказал замглавы ведомства Денис Буцаев.

«В первую очередь следует запрещать то, что мы не можем переработать совсем. Например, полистирол», — пояснил чиновник. Материал является ломким, склонен разрушаться на мелкие фрагменты, но в первую очередь — непригоден для рынка вторичных ресурсов. Переработка полистирола считается экономически нецелесообразной из-за большого загрязнения и невозможности его выделения из общего потока отходов.

Как сообщается, запрет коснется использования упаковок для еды, в том числе и контейнеров для куриных яиц. Вместо вспененного полистирола в министерстве предлагают использовать картон — данное предложение пока находится на стадии рассмотрения.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил поэтапно запретить использование пластиковой и другой неразлагаемой посуды и упаковки в районе Байкала. Также обсуждается возможность нанесения на такую продукцию специальной маркировки с предупреждением о загрязнении озера.