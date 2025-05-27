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14:56, 27 мая 2025Россия

Путин заявил о необходимости внутренней мобилизации россиян в текущей ситуации

Путин в ходе набсовета РСВ назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей в текущей ситуации для страны. Об этом он заявил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

«Самое главное в ситуации, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — обозначил глава государства.

Он также заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, а «для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества».

В начале 2025 года на заседании оргкомитета «Победа» Путин заявлял, что служение Отечеству остается для всех жителей страны священной задачей. В частности, он говорил, что каждый россиянин вносит свой вклад в сбережение родной страны.

Ранее, выступая на коллегии Минобороны, глава государства также выступил с речью о долге россиян перед детьми не вернувшихся с СВО бойцов. Он подчеркнул, что важно поддерживать семьи российских военнослужащих, потому что бойцы на фронте не жалеют своих жизней.

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