Раскрыты последствия использования презервативов с истекшим сроком годности

Урологи Майкл Ингбер и Джамин Брамбхатт предупредили о последствиях использования презервативов с истекшим сроком годности. Их слова приводит Men's Health.

Ингбер указал, что у большинства презервативов срок годности составляет четыре-пять лет. После истечения этого времени они теряют главную функцию и не могут защитить от инфекций, передающихся половым путем. При этом врач предупредил, что очень часто барьерные контрацептивы портятся раньше, чем указано на упаковке.

Единственным способом заметить это Брамбхатт назвал визуальный осмотр. Он посоветовал сначала рассмотреть упаковку презерватива: если она повреждена, вскрывать ее не стоит. Также, по словам уролога, презерватив испорчен, если кажется сухим, имеет неприятный запах или поврежден.

Чтобы средства контрацепции сохраняли защиту долго, врачи посоветовали держать их в сухом и прохладном месте. Нельзя хранить их в портмоне, бардачке машины или в ванной комнате.

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