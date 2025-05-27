Непроданному российскому газу нашли новое применение

Министр Чекунков предложил использовать непроданный российский газ для майнинга

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков предложил использовать природный газ, который ранее продавали в Европу, для майнинга криптовалют. Такую инициативу он выдвинул незадолго до заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, на котором 4 июня планируется рассмотреть введение запрета на майнинг в ряде регионов страны, передает ТАСС.

«На своих ресурсах, на газе можно майнить. У нас много газа, который раньше в Европу продавали, сейчас лежит в земле. Пожалуйста, ставьте установки энергетические, майните», — объяснил чиновник. Он также добавил, что отбирать энергию у населения и бизнеса, тем более в регионах с энергодефицитом, нельзя.

Предполагается, что комиссия обсудит возможность круглогодичного запрета майнинга в Забайкалье, Бурятии, на севере Карелии, части Хакасии и в Пензенской области.

Каким образом министр предлагает майнить с помощью газа, неизвестно. Для работы криптоферм необходима электроэнергия, а для ее получения с помощью газа требуются газовые турбины, отсутствие которых и стало препятствием для модернизаций электростанций, запланированных до 2022 года.

В частности, правкомиссия по энергетике ранее в мае поддержала перенос 14 проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 4,1 гигаватта без штрафов для владельцев. Дело в том, что отечественные предприятия задерживают поставки или не производят необходимые турбины, а заказать импортное оборудование стало невозможным из-за санкций.

Таким образом, власти давно хотели бы использовать для производства электроэнергии природный газ, продажи которого в Европу действительно сократились в несколько раз в последние годы, но не имеют для этого возможности. Исчерпание резервов, остававшихся после распада СССР, глава Минэнерго Сергей Цивилев назвал одной из причин проблем в электроэнергетике.