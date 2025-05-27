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21:45, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Риторику Мерца по Украине оценили

Военкор Стешин: Говоря об Украине, Мерц учел исторический урок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roni Rekomaa / Reuters

Говоря об Украине и России, канцлер Германии Фридрих Мерц учел исторический урок. Риторику политика оценил военкор Дмитрий Стешин в статье для «Комсомольской правды».

Военкор привел фразу Мерца «Войны заканчиваются истощением одной из сторон. Мы от этого еще далеко» и отметил, что под «мы» он подразумевает не Германию, а Украину.

«Хитро придумано! То есть, какие-то исторические уроки немцы все-таки усваивают, несмотря на их демонстративную воинственность последних лет», — подчеркнул Стешин.

Он напомнил, что дедушка Мерца был шарфюрером СА (штурмовых отрядов) и в после окончания Второй мировой войны «отделался легким испугом».

14 мая Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что правительство Германии обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе.

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