Россиянин погулял возле башни в «Москва-Сити» и оказался в больнице с пробитой головой

Мужчина попал в больницу после падения на него осколков в «Москва-Сити»

Мужчина после прогулки возле башни в «Москва-Сити» оказался в больнице с пробитой головой. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его сведениям, 28-летний россиянин и его товарищ находились возле башни «Око». Внезапно сверху на них посыпались осколки стекла.

Как утверждает издание, жители квартиры на 20-м этаже устроили разборку, в результате их действий пострадали случайные прохожие.

Горожанин обратился в больницу, где ему зашили рану.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде приехавшему на вызов врачу скорой помощи пробили голову. Пострадавшая написала заявление. Полиция организовала проверку.

Еще раньше житель Новосибирска покалечил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы при входе в квартиру.