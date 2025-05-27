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13:17, 27 мая 2025Россия

Россиянин погулял возле башни в «Москва-Сити» и оказался в больнице с пробитой головой

Мужчина попал в больницу после падения на него осколков в «Москва-Сити»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мужчина после прогулки возле башни в «Москва-Сити» оказался в больнице с пробитой головой. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его сведениям, 28-летний россиянин и его товарищ находились возле башни «Око». Внезапно сверху на них посыпались осколки стекла.

Как утверждает издание, жители квартиры на 20-м этаже устроили разборку, в результате их действий пострадали случайные прохожие.

Горожанин обратился в больницу, где ему зашили рану.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде приехавшему на вызов врачу скорой помощи пробили голову. Пострадавшая написала заявление. Полиция организовала проверку.

Еще раньше житель Новосибирска покалечил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы при входе в квартиру.

ЖЗЛ
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