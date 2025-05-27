Россиянин погулял возле башни в «Москва-Сити» и оказался в больнице с пробитой головой

Мужчина после прогулки возле башни в «Москва-Сити» оказался в больнице с пробитой головой. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».
По его сведениям, 28-летний россиянин и его товарищ находились возле башни «Око». Внезапно сверху на них посыпались осколки стекла.
Как утверждает издание, жители квартиры на 20-м этаже устроили разборку, в результате их действий пострадали случайные прохожие.
Горожанин обратился в больницу, где ему зашили рану.
До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде приехавшему на вызов врачу скорой помощи пробили голову. Пострадавшая написала заявление. Полиция организовала проверку.
Еще раньше житель Новосибирска покалечил врача скорой помощи за отказ надеть бахилы при входе в квартиру.