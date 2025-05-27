Россиянка спонтанно решила купить лотерейный билет и разбогатела

Жительница Читы спонтанно купила лотерейный билет и выиграла миллион рублей

Жительница Читы спонтанно купила лотерейный билет в другом городе России и разбогатела на один миллион рублей. Об этом сообщает Chita.ru.

Уточняется, что Оксана Бронникова приобрела билеты лотереи «Русское лото» по просьбе матери, а заодно решила купить и себе шесть купонов на новогодний 1604-й тираж. Трансляцию она не смотрела, но позже проверила результаты на сайте и узнала о выигрыше.

Россиянка планирует потратить деньги на покупку автомобиля.

Ранее выигравшая 118 миллионов в лотерею жительница России рассказала об изменениях в жизни и раскрыла секрет удачи. Она начала путешествовать: за полтора года побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее.