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17:34, 27 мая 2025Моя страна

Россиянка спонтанно решила купить лотерейный билет и разбогатела

Жительница Читы спонтанно купила лотерейный билет и выиграла миллион рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Жительница Читы спонтанно купила лотерейный билет в другом городе России и разбогатела на один миллион рублей. Об этом сообщает Chita.ru.

Уточняется, что Оксана Бронникова приобрела билеты лотереи «Русское лото» по просьбе матери, а заодно решила купить и себе шесть купонов на новогодний 1604-й тираж. Трансляцию она не смотрела, но позже проверила результаты на сайте и узнала о выигрыше.

Россиянка планирует потратить деньги на покупку автомобиля.

Ранее выигравшая 118 миллионов в лотерею жительница России рассказала об изменениях в жизни и раскрыла секрет удачи. Она начала путешествовать: за полтора года побывала в Мексике, Сербии и Южной Корее.

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