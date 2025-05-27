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11:34, 27 мая 2025Россия

Российские войска нанесли групповой удар по порту Одессы и уничтожили военный груз

ВС РФ нанесли групповой удар по порту Одессы и уничтожили 100 контейнеров груза
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссийские войска

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по порту Одессы и уничтожили крупную партию военного груза — 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удар был нанесен 23 мая. Кроме того, 26 мая российские войска уничтожили пункт управления зенитного ракетного комплекса С-300, который также располагался в Одесской области.

Министерство обороны подчеркнуло, что удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса. «Вооруженные силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима», — подытожили в оборонном ведомстве.

Также стало известно о массированном ударе по центрам авиации и радиотехнической разведки Службы безопасности Украины.

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