В МО РФ сообщили о массированном ударе по центрам авиации и радиотехнической разведки СБУ

МО РФ: ВС РФ нанесли удар по центрам авиации и радиотехнической разведки СБУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по центрам авиации и радиотехнической разведки Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

Удар также был нанесен по пунктам временной дислокации противника — отдельного центра специальных операций «Юг» в районе населенного пункта Черноморск Одесской области и 3-й штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе населенного пункта Изюм Харьковской области.

Поражение также получила позиция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киевской области, уточнили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, удар по объектам противника был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли групповой удар по порту Одессы и уничтожили крупную партию военного груза — 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.