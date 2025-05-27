Российский город вписали в мировую историю

Мэр Уфы Мавлиев лично написал название города на стене мира в Рио-де-Жанейро

На знаменитой лестнице Селарона в Рио-де-Жанейро появилась надпись «Уфа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

«Сегодня собственноручно вписал имя Уфы в международную историю — на стене городов возле знаменитой лестницы Селарона в Рио-де-Жанейро», — написал он.

По словам Мавлиева, визит в Бразилию состоялся в рамках участия в Генеральной Ассамблее Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, в которую входит и Уфа. Целью поездки стал обмен передовым опытом, изучение глобальных практик и продвижение собственных инициатив.

«Уверен, что привезенные идеи и знания станут основой новых интересных уфимских проектов», — отметил глава города.

Лестница Селарона — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Рио. Ее украшают тысячи разноцветных плиток, привезенных из разных уголков мира. Туристы со всего света стремятся не только сфотографироваться на фоне этой мозаики, но и найти плитку из своей страны.

По словам Мавлиева, Уфа также готовит собственный вклад: скоро на лестнице появится плитка из башкирской столицы. «Для украшения лестницы сюда и сегодня продолжают привозить плитку со всех уголков планеты. Плитка из Уфы скоро тоже появится», — сообщил мэр.

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